Ашхабад, , 22:31 — REGNUM Вышедшая из берегов река Амударья затопила несколько прибрежных населенных пунктов в Лебапской и Дашогузской областях Туркмении, передает «Азатлык».

Фредерик Морган. Наводнение

В результате наводнения, случившегося в ночь с 9 на 10 сентября, пострадали дома и хозпостройки в селах Ходжамбаз и Дарганата, а также в городе Керкичи.

Информация о возможных жертвах природного катаклизма пока отсутствует, но стало известно о том, что из-за наводнения серьезно пострадали посевы на хлопковых полях.

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