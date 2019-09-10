Ижевск, , 21:05 — REGNUM По факту попытки суицида, которая была совершена 79-летним мужчиной у здания Госсовета Удмуртии утром 10 сентября, прокуратура республики проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По словам представителя прокуратуры, ведомство располагает одним из экземпляров обращения, которое раздавал мужчина и его знакомые перед входом в здание регионального парламента депутатам.

«Тем доводам, которые приводятся в обращении, будет дана оценка», — сказали в пресс-службе агентству «Интерфакс-Поволжье».

В прокуратуре добавили, что по итогам проверки будет принято решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, пытаясь совершить суицид, мужчина пришел к зданию Госсовета Удмуртии с плакатом: «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». Также мужчина написал обращение к депутатам регионального парламента, призывая сохранить удмуртский эпос. По данному факту, по словам главного следователя республики Рустама Тугушева, проводится проверка.

После произошедшего мужчина был госпитализирован в первую РКБ, его ввели в медикаментозный сон. Спустя несколько часов, получив термические ожоги около 90% поверхности тела, мужчина скончался, не приходя в сознание.

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