Ижевск, , 15:34 — REGNUM Житель Ижевска Альберт Разин, устроивший пикет возле здания госсовета Удмуртии утром 10 сентября, скончался в больнице. Об этом сообщает RT.

Ранее мужчину госпитализировали в Первую республиканскую клиническую больницу с сильнейшими ожогами, он получил их во время своей протестной акции. Врачи оказались бессильны — активист умер, не приходя в сознание.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября ижевчанин пришел к зданию регионального парламента с плакатом, призывавшим спасти удмуртский этнос. В ходе акции он получил ожоги, Следственный комитет начал по факту инцидента доследственную проверку.

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