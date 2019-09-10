Гонконг, Китай, , 18:59 — REGNUM Руководство метрополитена Гонконга приняло решение обнародовать записи с камер видеонаблюдения за 31 августа, чтобы развеять слухи о якобы гибели в тот день протестующих от рук сотрудников полиции.

Напомним, что в Гонконге с июня месяца не прекращаются масштабные акции протеста. Первоначально протестующие требовали отказаться от рассмотрения законопроекта об экстрадиции, который бы позволял выдавать подозреваемых в том числе и континентальному Китаю.

Очень быстро протестующие перешли к более радикальным политическим требованиям, в частности, к требованию всеобщих выборов в автономии.

Протестующие не останавливаются не перед чем. Они блокируют транспортные узлы, в том числе аэропорт Гонконга. Также протестующие блокировали станции метрополитена.

В адрес полиции протестующие выдвигают обвинения в том, что от их рук погибли несколько демонстрантов. Однако никаких доказательств этому нет.