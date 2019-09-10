Москва, , 17:57 — REGNUM Мужчина на самокате попал под колёса автомобиля в районе Отрадное на северо-востоке Москвы. Об этом 10 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент произошёл в районе дома №6 по улице Хачатуряна. «Водитель Skoda совершил наезд на мужчину, ехавшего на самокате», — сказал собеседник агентства.

На месте инцидента в настоящее время работают полиция и скорая помощь. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подробностей о состоянии пострадавшего не приводится.

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