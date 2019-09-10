Москва, , 14:19 — REGNUM В Москве следователи проводят проверку по факту распространения через мессенджер объявлений о продаже ребенка, сообщает 10 сентября пресс-служба Главного следственного управления СКР по столице.

По данным следствия, 13 августа одному из жителей города в группе «Реклама онлайн» в мобильном приложении пришло пять сообщений с предложением продажи человека, к которым была приложена фотография несовершеннолетнего ребенка.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Нижегородской области была признана виновной в преступлении по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего»). Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы в колонии на пять лет.

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