Волгоград, , 12:27 — REGNUM Распространителя марихуаны задержали оперативники в Среднеахтубинском районе Волгоградской области — полицейские изъяли около 50 кг наркосодержащих веществ. Следователи установили, что мужчина работал вместе с подельником, они выращивали запрещённые растения и продавали наркотики местным жителям, сообщили 10 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Незаконным оборотом наркотиков занимались два жителя Среднеахтубинского района. Полицейские изъяли из дома одного из мужчин полиэтиленовые пакеты и бочки с веществом растительного происхождения общим весом почти 50 килограммов. Экспертиза установила, что это марихуана.

Подозреваемые не стали отрицать своей вины, и рассказали, что сами выращивали запрещённые растения, перерабатывали, расфасовывали, упаковывали и сбывали наркотики. Мужчины находятся под стражей. Максимальное наказание, которое они могут получить, — лишение свободы на срок до 20 лет.