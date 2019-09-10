Пхеньян, , 12:59 — REGNUM В Северной Корее навались восстановительные работы после сильнейшего удара тайфуна «Линлин». Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

«Линлин» стал уже тринадцатым тайфуном за этот год, но самым разрушительным: пятеро жителей КНДР погибли, трое ранены. Кроме того, было уничтожено 460 домов, 15 государственных учреждений и 46 200 гектаров сельскохозяйственных земель. Власти страны уже привлекли членов Трудовой Партии Кореи (ТПК) и военных к восстановлению повреждённой инфраструктуры — в первую очередь, дорог, мостов, электроподстанций и линий электропередач. Ранее к оказанию помощи населению правительство призвал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Эксперты предполагают, что удар стихии будет иметь серьёзные негативные последствия для экономики: ввиду жестких международных санкций страна испытывает острую нехватку продовольствия, оборудования и стройматериалов. По оценкам ООН, в настоящее время регулярно недоедают более 40% граждан КНДР.