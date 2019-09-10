Александровский район, , 09:24 — REGNUM В Ставропольском крае произошел пожар, в котором погибли два человека, еще один получил травмы. Инцидент произошел в хуторе Всадник в Александровском районе позно вечером 9 сентября, сообщили в региональном управлении МЧС.

Прибывшие на место пожара сотрудники пожарно-спасательного подразделения обнаружили горящим частный дом по улице 60 лет Октября. Пламя распространилось на площади около 50 кв. м. Его тушили 20 пожарных, применялось семь единиц техники. К моменту ликвидации возгорания в здании были обнаружены тела двоих человек.

В настоящее время доставлен в больницу один пострадавший. Специалисты устанавливают причины пожара и смерти граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Ставрополськом крае произошел крупный пожар. На площади более 2 тыс кв. м горела сухая растительность на Баргустарском хребете на горе Кольцо. Пострадавших при пожаре не было. Возгорание было потушено до конца суток.