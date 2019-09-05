Кисловодск, Ставропольский край, , 14:41 — REGNUM В Ставропольском крае произошел крупный пожар. Горит сухая растительность на Баргустарском хребете на горе Кольцо, сообщил официальный представитель краевого управления МЧС Олег Дегтярев.

Площадь пожара в спасательном ведомстве оценили в 2 тыс. квадратных метров, передает «Своё ТВ». Сообщение о возгорании поступило 5 сентября, около 11:30. Информации о пострадавших нет. На ликвидацию пожара направлены 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Как сообщили ИА REGNUM в МЧС, на отдельных территориях Ставропольского края в эти дни прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Низовые устойчивые пожары на площади, не превышающей 7 га, могут возникнуть в Красногвардейском, Труновском, Курском, Новоалександровском, Изобильненском, Благодарненском, Кировском, Советском районах, а также в Георгиевском и Минераловодском городских округах.

«Местами по краю сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в большинстве районов края ожидается высокая пожароопасность (4 класс)», — говорится в сообщении ведомства.