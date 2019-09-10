Вилючинск, Камчатский край, , 07:59 — REGNUM Поваленное сильным ветром дерево в камчатском Вилючинске придавило 45-летнего мужчину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пострадавший доставлен в Камчатскую краевую больницу специалистами Центра медицины катастроф, ему оказывается помощь. У мужчины диагностированы множественные ушибы и черепно-мозговая травма.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Петропавловске-Камчатском произошло страшное ДТП. Двое подростков и двое взрослых, стоявших на остановке, оказались под колёсами автобуса, водитель которого потерял сознание. Как выяснилось позже, у водителя несколько дней назад умерла жена, на его попечении остались 8 детей. В результате ДТП одна девочка 15 лет скончалась на месте, остальные с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.