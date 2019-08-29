Владивосток, 29 августа 2019, 09:29 — REGNUM
Прогноз Гидрометцентра России не оставляет надежды на улучшение паводковой ситуации — Приморье ждут вновь сильные дожди, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Оранжевый уровень опасности в Приморье, объявленный ранее, в связи с сильными осадками, синоптики продлили до вечера 30 августа.
Этот уровень предполагает вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, не только материально, но и человеческим жертвам.
По данным Примгидромета, с 27 по 29 августа во Владивостоке выпала месячная норма осадков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае введён режим ЧС, большая вода переполнила реки, затопила дома, дороги и приусадебные участи в частном секторе. Региону грозит волна наводнений из-за паводка.