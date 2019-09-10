Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Белый дом рассматривает возможность введения временного защитного статуса для мигрантов, которые не могут вернуться в свои страны, пострадавшие от урагана «Дориан». В частности, этот статус могут получить беженцы с Багамских островов, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

Трамп подчеркнул, что необходимо убедиться, что беженцы с Багамских островов были надлежащим образом оформлены. В свою очередь, уполномоченный по вопросам таможенного и пограничного контроля США Марк Морган подчеркнул, что вопрос о статусе беженцев с Багамских остров будет обсуждаться в Белом доме.

«Если выяснится, что необходимо длительное время, чтобы люди могли вернуться на Багамы, я уверен, что мы будем обсуждать этот вопрос», — подчеркнул он.

Читайте также:Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43 человек

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент США Дональд Трамп предложил создать убежища для пострадавших от урагана «Дориан» жителей Багамских островов. Он подчеркнул, что все компании, владеющие такими лайнерами, готовы предоставить их жителям Багам для временного жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп предложил круизные лайнеры для размещения пострадавших жителей Багам