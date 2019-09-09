Нижний Новгород, , 21:30 — REGNUM В реанимации ожогового центра ПИМУ (Приволжский исследовательский медицинский университет) скончался 6-летний мальчик из Карелии, который был госпитализирован 3 сентября. Об этом сообщила в пресс-службе медицинской организации.

Мальчик скончался утром 9 сентября.

По словам пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк, домой тело ребенка будет отправлено бортом МЧС.

«Транспортировку тела будет организовывать МЧС», — цитирует представителя главы региона ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик отдыхал в Прионежском районе Карелии у бабушки на даче 30 августа в бане на дачном участке произошел пожар, в результате ребенок получил ожоги верхних дыхательных путей и 90% поверхности тела.

Как рассказала мама мальчика в соцсети, он вместе с дедушкой пошел топить баню. Пожилому мужчине стало плохо и он упал на печь, вероятно, это и привело к возгоранию. Мальчик пытался спасти дедушку.