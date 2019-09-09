Тверь, 9 сентября 2019, 14:15 — REGNUM 11-летний мальчик пропал в Тверской области, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщила пресс-служба Следственного комитета России 9 сентября.
Мальчик ушёл из дома в деревне Васильевское Старицкого района и не вернулся. Родные обратились к правоохранителям. Поиск ребёнка ведут полицейские, сотрудники МЧС, следственных органов, волонтёры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Липецкой области пропала восьмилетняя девочка, СК возбудил дело по статье «Убийство».