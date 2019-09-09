Тверь, , 14:15 — REGNUM 11-летний мальчик пропал в Тверской области, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщила пресс-служба Следственного комитета России 9 сентября.

Мальчик ушёл из дома в деревне Васильевское Старицкого района и не вернулся. Родные обратились к правоохранителям. Поиск ребёнка ведут полицейские, сотрудники МЧС, следственных органов, волонтёры.

«В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения мальчика, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — пояснили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Липецкой области пропала восьмилетняя девочка, СК возбудил дело по статье «Убийство».