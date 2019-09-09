Ташкент, , 14:09 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Чимкент — Самара в Туркестанской области Казахстана погибли трое граждан Узбекистана. Об этом сообщили 9 сентября в пресс-службе МИД Узбекистана со ссылкой на генконсульство в Алма-Ате.

Отмечается, что в результате аварии 8 сентября две женщины погибли на месте, еще один человек погиб в больнице. В настоящее время водитель автомобиля Nexia госпитализирован в отделение реанимации районной больницы скорой помощи Ордабасынского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Москаленском районе Омской области произошло ДТП, в результате которого погибли два гражданина Узбекистана. Еще двое человек госпитализированы в Москаленскую районную больницу.

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