Сеул, , 11:57 — REGNUM В Южной Корее увеличивается число преступлений среди молодежи, связанных с наркотиками. Об этом сообщает The Dong-a Ilbo со ссылкой на представителей Национального агенства полиции.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июль 2019 года в стране было арестовано 7 027 наркопреступников, среди которых 22,1% лица в возрасте от 20 лет.

По сравнению с прошлым годом, доля наркопреступников среди молодежи увеличилась на 4,93%.

Кроме того, число малолетних наркопреступников (в возрасте от 10 лет) также увеличилось до 1,62%.

Специалисты отмечают, что в настоящее время торговля наркотиками осуществляется через интернет, в том числе социальные сети, поэтому число молодых и малолетних преступников, употребляющих наркотики, увеличивается.

Известно, что в 2018 году число задержанных за контрабанду наркотиков составило 521 человек, а объем изъятых наркотиков — 517,2 кг. А в первой половине 2019 года таможенная служба Южной Кореи изъяла 86,8 кг наркотиков.