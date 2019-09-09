Дамаск, , 12:26 — REGNUM В результате авиаудара, нанесенного 9 сентября по позициям проиранских сил и союзных ополченцев на востоке Сирии, погибли 18 бойцов. Об этом, как передает агентство Daily Mail, говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (находится в Лондоне).

По последним данным, авиаудар произошел в районе города Альбу Камаль вблизи границы с Ираком. Пока неясно, кто стоит за совершенными авиаударами.

Город Альбу Камаль находится в провинции Дейр-эз-Зор, большую часть которой занимает Сирийская пустыня. Контроль над этим районом поделен между поддерживаемыми США курдскими ополченцами и группами, которые поддерживаются Ираном.

Отметим, что за последнюю неделю это уже второе сообщение о воздушных атаках в районе Альбу Камаль.