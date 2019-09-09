Москва, , 08:13 — REGNUM Обстановка в иркутском городе Тулуне, пострадавшем летом 2019 года от мощнейшего наводнения, складывается весьма непростая. Дома многих горожан до сих пор подтоплены, требуется ручное управление. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», поясняя, почему Владимир Путин лично занимается проблемами Тулуна.

«Президент в данном случае незаменим, именно в плане ручного управления», — пояснил Песков.

Он также отметил, что для главы государства главное — отношение к людям, и «когда он видит людскую боль, людское отчаяние, он всегда воспринимает это как свою собственную проблему».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Тулуне началось с ночь на 28 июня 2019 года. Река Ия вышла из берегов после сильных дождей и, преодолев десятиметровую дамбу хлынула на город, смыв целые кварталы. Многие пострадавшие были очевидцами того, как дома и усадьбы поплыли по ходе и ломались, как спички, у моста на федеральной трассе. Порядка пяти тысяч домов не подлежат восстановлению. Погибло 25 человек.

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