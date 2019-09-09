Вилючинск, Камчатский край, , 08:14 — REGNUM Двое детей в камчатском Вилючинске были убиты, предположительно, собственной матерью. Об этом сообщает 9 сентября пресс-служба следственного управления СКР по Камчатскому краю.

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних лиц (п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, решение о задержании женщины пока не принято. Проверку в связи с гибелью детей также начала краевая прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Оренбургской области обвинили в покушении на убийство сожительницы и её двоих детей. Пьяный мужчина устроил пожар в бане, где находились женщина и дети, к счастью, им удалось спастись.

Читайте также: Оренбуржец чуть не сжёг женщину и двух детей