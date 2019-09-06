с. Коровино, Бугурусланский район, , 16:12 — REGNUM В Оренбургской области 39-летний житель села Коровино чуть не сжёг свою сожительницу и двоих её детей. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает областное управление СКР.

Инцидент произошёл вечером 1 сентября. Гражданин, будучи пьяным, был в бане со своей 33-летней сожительницей и двумя её сыновьям — 13 и 12 лет. Он высказал в их адрес угрозу убийством и плеснул бензину на печь. Помещение бани загорелось.

Женщина смогла выбраться из горящей бани и вывела своих детей. Это позволило избежать трагедии. А гражданин сейчас находится в СИЗО. Он завил, что убивать не собирался, а хотел только напугать свою сожительницу.