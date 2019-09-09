Сидней, Австралия, , 07:36 — REGNUM На Сидней и большую часть побережья штата Новый Южный Уэльс обрушится шквалистый ветер в понедельник, 9 сентября. Об этом передает агентство Australian Associated Press со ссылкой на сотрудников Бюро метеорологии Австралии.

Бюро метеорологии выпустило предупреждение о непогоде для жителей районов между городами Бейтманс-Бей и Форстером, а также побережья Идена. Прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 90 км/ч.

Специалисты отмечают, что сильный юго-западный ветер вызван разницей в давлении между воздушными областями над Тасмановым морем и в заливе. К полудню понедельника в заливе Сиднея были зафиксированы порывы ветра до 63 км/ч, в то время как на южном побережье порывы достигали 76 км/ч.

Метеоролог Хелен Рид сказала, что штормовой ветер сохранится до среды, 11 сентября, но ослабнет в районах, где пожарные борются с неконтролируемыми пожарами вблизи городов Армидейл, Тентерфилд и долины Кларенса.