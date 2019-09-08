Москва, , 21:03 — REGNUM По факту задымления двигателя воздушного судна авиакомпании «Россия» в Москве проводится проверка. Об этом сообщается 8 сентября на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в воскресенье, 8 сентября, в 18:55 мск в аэропорту «Шереметьево».

»При запуске двигателей (воздушного судна) произошло задымление одного из них», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет, на борту которого находилось 369 пассажиров, отстранен от полетов. В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.