Красноярск, , 12:50 — REGNUM Вертолёт Ми-2, был обнаружен спасателями на севере Красноярского края. Предполагается, что это вертолёт, пропавший месяц назад. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Вертолёт был найден в 47 километрах юго-западнее города Дудинка. Информация об обнаружении обгоревшего вертолёта поступила от местных жителей 7 сентября. На следующий день, в 04:50 мск 8 сентября на место падения прибыл вертолёт Регионального координационного поисково-спасательного центра (РКПСЦ) со следственно-оперативной группой. Факт крушения воздушного судна с последующим возгоранием подтверждён.

На месте крушения был найден полностью разрушенный обгоревший вертолёт Ми-2 и останки двух человек. Предстоит установить, является ли обнаруженное воздушное судно именно тем вертолётом, который пропал месяц назад после вылета в Дудинку из Нового Уренгоя.

Напомним, вертолёт Ми-2 с тремя людьми на борту вылетел 11 августа из ямальского микрорайона Коротчаево в городе Новый Уренгой в город Дудинка Красноярского края. При этом перелёт совершался без согласования со службами организации воздушного движения, точный маршрут полёта был неизвестен. В место назначения вертолёт не прибыл.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении поисково-спасательных работ после исчезновения вертолёта Ми-2, на борту которого были три человека. Ранее работы были приостановлены из-за отсутствия положительного результата.

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