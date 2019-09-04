п. Коротчаево, , 14:23 — REGNUM На Ямале возобновлены поиски вертолета Ми-2 и его пассажиров, пропавших без вести 11 августа 2019 года. Поисковые работы организованы региональным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Вертолёт Ми-2, имеющий корпус синего цвета без регистрационных номеров, с тремя пассажирами на борту, вылетел 11 сентября из ямальского посёлка Коротчаево в посёлок Дудинка Красноярского края без уведомления служб организации воздушного движения. В место назначения воздушное судно не прибыло. Проведённые в августе поисково-спасательные работы были приостановлены по причине безрезультатности.

Предполагается, что вертолёт потерпел крушение. Место падения воздушного судна может быть случайно обнаружено тундровиками, рыбаками или охотниками, предполагают в департаменте. На данный момент поиски пропавшего вертолёта ведётся силами сотрудников «Ямалспаса».