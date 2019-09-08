Чэнду, Китай, 8 сентября 2019, 05:55 — REGNUM Один человек погиб и 29 получили травмы из-за землетрясения близ Чэнду (Сычуань, Китай), пишет 8 сентября «Хуаньцю шибао».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,4 в Сычуане произошло рано утром 8 сентября. В результате подземных толчков обрушился ряд домов.
На месте происшествия работают спасатели. Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине десять километров в 141 км от Чэнду.
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