Нассау, , 04:39 — REGNUM Тысячи человек пытаются сбежать с Багамских островов от стихийных бедствий, вызванных ураганом «Дориан», сообщает агентство Reuters.

Буря надвигается Петр Шпак © ИА Красная Весна

Сообщается, что несколько сотен человек смогли уехать с островов на лодках. Во Фрипорте несколько тысяч человек собрались в городском порту, чтобы попасть на корабли компании Bahamas Paradise Cruise Line, которые могут доставить их в американский штат Флорида.

Агентство отмечает, что в настоящее время, по официальным данным, в стране числятся пропавшими около 400 тысяч человек. Власти не исключают, что число жертв в 30 человек еще может увеличиться после проведения спасательных и поисковых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Дориан» ослабел до самой слабой — первой категории и обрушился на побережье американского штата Северная Каролина. Центр урагана находится в районе мыса Хаттерас.

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