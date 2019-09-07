Оттава, , 04:20 — REGNUM Гражданка США погибла в результате нападения черного медведя в Канаде, передает телеканал CNN.

Сообщается, что 62-летняя гражданка США Кэтрин Свитт-Мюллер гуляла со своими собаками. Спустя некоторое время одна из собак вернулась без хозяйки, на теле животного были ранения. Полиция отправилась на поиски женщины и выяснила, что она погибла в результате нападения черного медведя.

Животное было ликвидировано возле тела женщины. Рядом с телом погибшей также находились два других медведя, но они убежали, услышав выстрелы. Сбежавших животных разыскивают сотрудники местного департамента охраны природы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле медведь напал на палаточный студенческий лагерь в Магаданской области. Животное застрелили из ружья в тот момент, когда оно пыталось утащить одного из студентов в лес.

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