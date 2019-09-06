Москва, , 21:14 — REGNUM Генеральная прокуратура России приняла решение передать уголовное дело о нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ведение Следственного комитета. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе надозорного ведомства..

Следственный комитет Российской Федерации Sledcom.ru

«По решению генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело будет передано из МВД для дальнейшего расследования в Центральный аппарат СК России», — сообщили в прокуратуре.

При этом отмечается, что в целях обеспечения всестороннего и полноценного расследования контроль за расследованием будет осуществляться Генеральной прокуратурой.

Напомним, ранее сегодня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов уголовного дела его ведомству, «учитывая его резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу её профессиональной деятельности».

«Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершэнного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель», — заявили в СК.

По предварительным данным, в ночь на 6 сентября неизвестный в маске проник в дом Эллы Памфиловой в подмосковном городском округе Истра и неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище».

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