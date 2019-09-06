Волгоград, , 20:02 — REGNUM 44-летнего жителя Волгограда признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. Мужчина, вооружённый двумя пистолетами, стрелял в своего знакомого, а затем нанёс ему множественные ножевые ранения. Причиной конфликта послужила длительная неприязнь знакомых, сообщили 6 сентября в региональном Следственном комитете..

Преступление произошло вечером 27 августа 2018 года в Краснооктябрьском районе Волгограда, где осуждённый встретил знакомого. Мужчина достал огнестрельное оружие и попытался прицельно выстрелить в соперника. Произошла осечка. С первого раза не сработал и второй пистолет, и лишь третий выстрел угодил в уже убегавшего потерпевшего. Пуля попала в грудную клетку, пострадавший упал на землю, а преступник догнал его и нанёс многочисленные ножевые ранения в область шеи и груди.

Осуждённый сам пришёл в полицию, написал явку с повинной. Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.