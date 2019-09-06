Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM В Екатеринбурге 17 сотрудников гарнизона полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, по итогам служебной проверки, инициированной после нашумевшего инцидента с тремя сотрудниками ППС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении сотрудников ППС уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области», — сообщил Валерий Горелых.

Он также сообщил, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу уволены со службы по отрицательным мотивам «за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД».

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия 18 августа трое сотрудников патрульно-постовой службы в служебном автомобиле изнасиловали 22-летнюю гражданку. Вскоре они были задержаны и им предъявлено обвинение.

После указанных событий в Екатеринбург из Москвы прибыли со служебной проверкой сотрудники собственной безопасности главного управления МВД России.

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