Банги, , 13:11 — REGNUM Более 8500 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате столкновений между двумя враждующими группировками в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом передает ВВС Africa, ссылаясь на сообщение местного новостного сайта в Банги.

По информации телерадиокомпании, десять человек погибли в столкновениях, прошедших в северном городе Бирао 1 и 2 сентября.

По сообщениям местных СМИ, из числа перемещенных лиц не менее 5500 человек в настоящее время находятся на базе ООН в этом районе. Местонахождение остальных 3000, покинувших свои дома из-за вспышки насилия, доподлинно неизвестно.

Считается, что обе враждующие группировки, подписавшие Хартумское мирное соглашение в феврале 2019 года, ответственны за недавние насилие.