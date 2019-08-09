Днепропетровск, Украина, , 11:59 — REGNUM

В Днепропетровской области Украины в селе Волошское грабители вломились в административное задние, подорвали и ограбили банкомат, сообщило 9 августа информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на местного чиновника.

«Сегодня в 2 ночи банда громил банкоматов «вскрыли» ломом центральный вход в здание офиса старосты, после чего… подорвала банкомат. Взрывной волной повредило окна и межкомнатные двери в здании», — рассказал он.

Несмотря на то, что машина охраны прибыла на место через десять минут после срабатывания сигнализации, грабители успели скрыться.

Количество украденных денег уточняется.

По словам местного чиновника, это ограбление стало тринадцатым подобным преступлением в Днепропетровской области за последнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат, установленный в здании сельсовета и унесли около 1,2 млн в рублёвом эквиваленте.

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