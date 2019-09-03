Ставрополь, , 15:21 — REGNUM В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время ведется поиск двух летчиков, которые успели катапультироваться.

Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Армении разбился штурмовик Су-25 вооружённых сил республики. В результате крушения самолета погибли оба пилота. Возбуждено уголовное дело.

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