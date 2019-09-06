Хабаровск, , 09:41 — REGNUM В Хабаровске готовится очередной митинг обманутых дольщиков ЖК «Алексеевская» — одного из самых проблемных долгостроев региона. Акция назначена на 11 сентября. Именно в этот день в правительстве Хабаровского края состоится очередное заседание инвестсовета при губернаторе Сергее Фургале по проблеме обманутых дольщиков. Бездомные люди пообещали, что если их вопрос не решат, они пойдут митинговать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дольщики ЖК «Алексеевская» ждут квартиры с 2015 года. Инвестор, готовый достроить дом, есть. Он вышел с предложением к мэрии Хабаровска достроить жильё в обмен на выделение ему земельных участков. Но против выступил губернатор края Сергей Фургал. Дольщики возмущены и требуют решения своего вопроса. 11 сентября губернатор должен принять решение.

Как сообщало ИА REGNUM, своего жилья дольщики Хабаровска ждут с 2013 года, проблема решается точечно, люди взвинчены.