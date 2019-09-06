Воронеж, , 09:18 — REGNUM Авиалайнер компании «Руслайн», следующий из Воронежа в Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут. Это следует 6 сентября из данных онлайн-табло аэропорта Воронежа.

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в Санкт-Петербург ещё в 7:15 мск, однако, по данным онлайн-табло, он задерживается до 9:30 мск. При этом, по данным РИА Новости, данная задержка произошла «по техническим причинам».

Также на один час задержан рейс авиакомпании «Руслайн» из Воронежа в московский аэропорт Внуково.

Отметим, это третья задержка рейсов самолетов авиакомпании «Руслайн» с 4 сентября. Так, в среду, 4 сентября, самолет «Руслайна», следовавший по маршруту Воронеж-Санкт-Петербург, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. А 5 сентября этот же рейс также вернулся в воздушный порт Воронежа. Во втором случае, по данным ТАСС, причиной возвращения стал отказ дополнительной энергоустановки.