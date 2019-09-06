Ракай, , 08:29 — REGNUM Полиция в районе Ракай расследует обстоятельства, при которых мать якобы убила свою 6-месячную дочь. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Обвиняемая — жительница села Кирули в округе Ракай. Джозеф Кайемба, житель той же деревни, рассказал репортеру, что подозреваемая обычно конфликтовала со своим мужем.

«У этой женщины были конфликты с мужем, мы задаемся вопросом, спровоцировал ли его гнев убийство дочери», — заявил Кайемба.

Однако другие жители села утверждали, что женщина психически больна.

По словам начальника полиции района Ракай Бена Нуваманья, полиция не может подтвердить, является ли женщина психически больной.

«Мы собираемся отвезти ее в психиатрическую больницу для осмотра, и тогда мы узнаем, намеренно ли она убила свою дочь или она не отдавала себе отчета в том, что делает», — сказал он.

Нуваманья добавил, что, если выяснится, что женщина психически здорова, ей будут предъявлены обвинения в убийстве.