Львов, Украина, 6 сентября 2019, 07:46 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Польши и Украины расследуют убийство 26-летней жительницы Львовской области, совершённое на территории Польши. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Трагедия произошла 30 августа в польском городе Сохачев. Правоохранители установили, что убийство мог совершить гражданин Украины, который выехал на территорию своей страны.
Он отметил, что преступники должны знать об отсутствии границ для полицейских.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в турецкой Антальи в парке было найдено тело гражданки Украины. В убийстве подозревают гражданина Турции, с которым она распивала спиртные напитки.
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