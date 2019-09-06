Львов, Украина, , 07:46 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Польши и Украины расследуют убийство 26-летней жительницы Львовской области, совершённое на территории Польши. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Трагедия произошла 30 августа в польском городе Сохачев. Правоохранители установили, что убийство мог совершить гражданин Украины, который выехал на территорию своей страны.

«Сейчас наши совместные усилия, направленные на установление места пребывания и задержание подозреваемого в убийстве», — рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что преступники должны знать об отсутствии границ для полицейских.

«Совершил тяжкое преступление в Польше и скрылся на Украине — обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление на Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной» — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в турецкой Антальи в парке было найдено тело гражданки Украины. В убийстве подозревают гражданина Турции, с которым она распивала спиртные напитки.

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