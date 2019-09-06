Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:29 — REGNUM Ситуация в Комсомольске-на-Амуре обостряется с каждым часом. Уровень Амура у города на утро 6 августа достиг отметки 792 см, при опасном значении 650 см. Город готовится к удару тайфуна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с обильными ливнями, в вечернее и ночное время, с 5 на 6 августа, на улицах города наблюдалось скопление дождевых вод, проще говоря — потоп. За сутки оказались подтопленными подвалы 180 много квартирных домов. За вечер и ночь в Комсомольске выпало более 40 мм осадков. На защиту города от паводка брошены 39 единиц техники, передвижные насосные станции МЧС.

В связи с ожидаемым 8−9 сентября тайфуном, в городе усиливаются работы по откачке воды.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 5 августа жители Комсомольска-на-Амуре выкладывали в инстаграм видео и фото потопа: люди шли через улицы по пояс в воде, автомобили плавали по улицам, пассажиры внутри автобусов стояли в воде и выходили на затопленные остановки.

В общей сложности мощность техники, брошенной на откачку воды в городе составляет 19 600 кубометров в час, но Амур всё равно продолжает топить город.