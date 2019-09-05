Нижний Новгород, , 19:09 — REGNUM В Нижегородской области 15 граждан потеряли средства на общую сумму 25,499 млн рублей, став клиентами кредитного потребительского кооператива (КПК). По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Впервые в полицию обратилась жительница Дзержинска в феврале 2019 года, которая сообщила, что передала менеджеру КПК 550 тыс. рублей, в дальнейшем похищенные.

Пострадавшие являются жителями Дзержинска и Нижнего Новгорода, именно здесь были расположены представительства КПК.

«В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно, что совокупный ущерб более 1 млрд рублей нанесен вкладчикам финансовой пирамиды с головным офисом в Ивановской области. Злоумышленники, действуя от имени иностранной инвестиционной компании, предлагали вкладчикам дивиденды в 36% годовых. Они обещали вложить средства в строительный бизнес и сферу ЖКХ, но вместо этого выводили их за рубеж или вкладывали в подконтрольный бизнес. Филиалы пирамиды действовали в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. Пострадавшими являются более 2 тыс. человек.