Донецк, , 16:47 — REGNUM Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики расследуют причины взрыва, прогремевшего 5 сентября у кинотеатра в Калининском районе Донецка, сообщает 5 сентября пресс-служба МВД ДНР.

Взрыв произошел в районе 14:00 мск у неработающего кинотеатра «Донецк».

Полицейские получили сообщение о подозрительном предмете возле киноконцертного комплекса «Донецк». Когда полицейские начали устанавливать оцепление, произошел взрыв, в результате которого один из правоохранителей получил лёгкие осколочные ранения.

По имеющимся данным, полицейский ранен в руку, угрозы для его жизни нет.

Проводится обследование места взрыва для установления его причины. По предварительной информации, речь идёт о самодельном взрывном устройстве.

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