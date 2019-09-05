Волгоград, , 13:41 — REGNUM Обвинение 24 участникам преступной группировки, действовавшей на территории Волгоградской и Астраханской областей и промышлявшей незаконной добычей икры и рыб осетровых видов, предъявлено следственными органами, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, лидер группы обеспечивал участников финансами, предоставлял личный транспорт, подыскивал помещения для хранения деликатеса и покупателей. Сообщники добывали или оптом скупали на чёрном рынке осетров и икру, перевозили на автомобилях с тайниками, а затем сбывали продукцию. Во время обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли свыше 1,5 миллиона рублей, около 20 литров чёрной икры и более 80 туш рыб осетровых видов. Кроме того, оперативники нашли чёрную бухгалтерию злоумышленников, ущерб от криминального бизнеса оценивается в 10 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Два фигуранта находятся под стражей, ещё трое помещены под домашний арест.