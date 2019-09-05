Бутурлинский район, , 12:52 — REGNUM В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, которые были выделены на ремонт памятника фронтовикам в селе Марьино Бутурлинского района. Расследование дела продолжается, отдельные фигуранты пока не оглашаются. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Дело ведёт Большемурашкинское отделение. Следователи выяснили, что власти Большебакалдского сельского поселения ещё два года назад — в июле 2017 года заключили контракт с компанией «Бутурлинская». Последние должны были отремонтировать памятник, к которому ежегодно в День Победы приходят сельчане и где проводят торжественные мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию.

Муниципальный контракт был оплачен, но следователи выяснили и это подтверждено заключением эксперта, что стоимость работ, которые были выполнены фактически, существенно меньше оговоренной.

На сегодня выясняются детали хищения, а также устанавливаются причастные к нему. Дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата».

Напомним, в августе 2019 года в Бурятии школьники осквернили памятник фронтовикам. Подростки нанесли краской на мемориал воинам Великой Отечественной войны непристойные рисунки, нецензурные слова и повредили прожектор.