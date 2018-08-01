Семилетнюю девочку в Ленобласти насиловали отец и старший брат

Тосно, Ленинградская область, , 10:39 — REGNUM В подробностях омерзительной истории разбираются сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области. По предварительным данным, семилетняя воспитанница детского сада в Тосненском районе стала жертвой сексуального насилия со стороны членов семьи — отца и старшего брата.

Тревогу забила крестная мать девочки. 31 июля она написала заявление в полицию о совершении сексуального насилия в отношении своей крестницы.

Органы СКР возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Она предусматривает длительный срок тюремного заключения.

По предварительным данным, преступления совершались с июня 2017 года по июнь 2018 года в квартире в поселке Радофинниково.

«Мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, — отметили в СУ СКР по Ленобласти. — Аналогичные действия с девочкой в период времени с января по июнь 2018 года совершал и ее старший брат».

16-летний юноша также стал фигурантом уголовного дела. По данным СМИ, отец девочки работает мойщиков автомобилей, а его сын — ученик 10-го класса.

Уже известно, что 39-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Мать девочки лишена родительских прав.

Оба предполагаемых злоумышленника задержаны, следствие обратится в суд с просьбой поместить их под стражу. Расследование продолжается.