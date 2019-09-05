Губкин, Белгородская область, , 11:47 — REGNUM Жительница города Губкин Белгородской области разослала в три федеральных ведомства ложный донос на судью. Женщину не устроило решение, вынесенное судом по её исковому заявлению. Теперь она сама стала обвиняемой и может лишиться свободы на срок до трёх лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в январе 2019 года женщина обратилась в суд с исковым заявлением. В феврале 2019 года Губкинский городской суд вынес решение, которое не устроило обвиняемую. Она направила в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и ФСБ России сообщение, что судья через представителя получил взятку от ответчика. Информацию проверили, апелляционные инстанции согласились с вынесенным ранее решением, а женщина стала фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением сейчас направлено в суд для рассмотрения по существу.