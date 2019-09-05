Анкара, , 10:48 — REGNUM В районе Омерли турецкой провинции Мардин боевики Рабочей партии Курдистана на дороге заложили самодельное взрывное устройство, в результате детонации которого 1 турецкий военнослужащий погиб, ещё 2 были ранены.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, устройство было установлено в сток для слива дождевой воды и замаскировано. Раненые военнослужащие были доставлены в государственную больницу Омерли. По факту случившегося компетентными органами начаты следственные процедуры. Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки.

Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.