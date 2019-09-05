Минск, 5 сентября 2019, 09:36 — REGNUM Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе поддержали возвращение России в Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), сообщили 4 сентября «Украинские новости».
По её словам, это предложение вызвано возросшим количеством обстрелов в Донбассе.
Олифер отметила, что украинская сторона приступила к строительству моста через реку Северский Донец в районе населённого пункта Станица Луганская. Работы планируют завершить до конца осени.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов поручил подгруппе по безопасности подготовить порядок разведения сил и средств на участках в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.
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