Воронеж, , 09:05 — REGNUM Рейс Воронеж — Санкт-Петербург, вылетевший в 07:15 5 сентября, экстренно возвращается в аэропорт вылета. Причина — технические проблемы.

После срабатывания датчика неисправности системы энергоснабжения экипаж принял решение вернуться в Воронеж, сообщили РИА «Новости». В 08:40 борт благополучно приземлился в аэропорту Воронежа. Пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 сентября, технические проблемы возникли у самолёта, летевшего в Санкт-Петербург тем же рейсом. В 07:51 самолёт совершил вынужденную посадку в Воронеже. Днём 4 сентября пассажиров отправили к месту назначения другим бортом. Прокуратура начала проверку.

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