Москва, , 19:38 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку всех фактов противоправных действий, озвученных в телевизионном сюжете одного из федеральных каналов о банде подростков в Нижегородской области. Об этом сообщает федеральное ведомство.

Главе регионального следственного управления поручено дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, упоминаемых в сюжете, и при наличии оснований инициировать передачу материалов из органов внутренних дел в производство следственных органов СК России.

Проведение проверки и ее результат взято СК РФ на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно, что жителей микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде буквально терроризирует банда подростков. Соответствующая видеозапись одного из инцидентов с участием банды появилась в соцсетях.

Подростки напали на один из магазинов, осыпая посетителей нецензурной бранью. Позднее один из подростков признался, что стрелял в прохожих из травматического пистолета.