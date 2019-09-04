Брянск, , 16:36 — REGNUM Три эпизода получения взяток выявили следователи в Брянском медицинском техникуме имени академика Н. М. Амосова. В получении денег за незаконные действия подозревают заведующую отделением образовательного учреждения. 54-летняя женщина вскоре предстанет перед судом, сообщили 4 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в ноябре 2017 и 2018 годов, а также в декабре 2018 года заведующая получала взятки от своих студентов. Деньги предназначались за организацию формальной проверки знаний обучающихся. После фиктивных экзаменов студенты были допущены к участию в фармацевтической деятельности. В общей сложности женщина получила 114 тысяч рублей.

Преступление раскрыли сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уголовное дело направлено в суд.